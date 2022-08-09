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الرياضة

الدراك قريب من الجيش

منذ 6 دقائق
اقترب زين الدين الدراك متوسط ميدان أولمبيك خريبكة، من التوقيع في كشوفات الجيش الملكي، الذي يلح على جلبه خلال الأيام المقبلة. وعلمت “الصباح” أن الجيش دخل في مفاوضات مع أولمبيك خريبكة، من أجل الظفر بالدراك، الذي كان في البداية محط اهتمام الرجاء الرياضي. وأبدى الدراك رغبة كبيرةأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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