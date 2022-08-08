الأولى
توقيف قضاة ملف “السمسرة”
الرئيس المنتدب اتخذ الإجراء في انتظار انتهاء التحقيق و”قصرية” كسكس وراء الإطاحة بأحدهم اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق القضاء المتابعين في ملف “السمسرة”، في انتظار ما ستؤول إليه مجريات التحقيق والمحاكمة معهم. القرار جاء بناء على ما يمنحه القانون التنظيميأكمل القراءة »
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