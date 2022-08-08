بانوراما
خليج إيمسوان … “ماجيك باي”
حجز الرتبة العاشرة في قائمة “فوربس” ضمن 27 شاطئا عبر العالم يتميز ساحل أكادير بسلسلة متراصة من الشواطئ الجذابة، أثثتها مجموعة من الخلجان الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وإذا كان خليج أكادير يعتبر أكبرها، فإن خليج إيمسوان الساحر بشاطئه الرملي الذهبي الشاسع، المسيج بجبال عالية، هو أوسطها. يوجد خليجأكمل القراءة »
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