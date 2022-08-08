حوادث
مغربي “يذبح” قسا يغتصب الأطفال
الأمن الإسباني أنقذ الضحية من الموت ومغربي آخر يكبر داخل كنيسة أنقذت المصالح الأمنية الإسبانية في منطقة “خيخون” قسا كاد يلقى حتفه ذبحا على يد مغربي لأسباب مازالت مجهولة، علما أن القس يتابع في قضايا لها علاقة بالتحرش الجنسي وترويج المخدرات. وأصيب القس المدعو “ماريا مينينديز سواريز”أكمل القراءة »
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