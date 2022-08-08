fbpx
حوادث

مغربي “يذبح” قسا يغتصب الأطفال

منذ 5 دقائق
الأمن الإسباني أنقذ الضحية من الموت ومغربي آخر يكبر داخل كنيسة أنقذت المصالح الأمنية الإسبانية في منطقة “خيخون” قسا كاد يلقى حتفه ذبحا على يد مغربي لأسباب مازالت مجهولة، علما أن القس يتابع في قضايا لها علاقة بالتحرش الجنسي وترويج المخدرات. وأصيب القس المدعو “ماريا مينينديز سواريز”أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.