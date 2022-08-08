حوادث
الحبس لشبكة المخدرات بفاس
وزعت ابتدائية فاس 12 سنة سجنا، بتفاوت على 4 أشخاص بينهم شقيقان وامرأة، لمحاولتهم تهريب كمية من المخدرات في طاولات خشبية عبر وكالة للنقل الدولي. وبرأت اثنين آخرين من المنسوب إليهما أحدهما قريب الشقيقين، بموجب قرار أصدرته بعد أسبوع من مناقشة ملفهم في ثالث جلسة بعد شهرأكمل القراءة »
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