fbpx
حوادث

الحبس لشبكة المخدرات بفاس

منذ 5 دقائق
وزعت ابتدائية فاس 12 سنة سجنا، بتفاوت على 4 أشخاص بينهم شقيقان وامرأة، لمحاولتهم تهريب كمية من المخدرات في طاولات خشبية عبر وكالة للنقل الدولي. وبرأت اثنين آخرين من المنسوب إليهما أحدهما قريب الشقيقين، بموجب قرار أصدرته بعد أسبوع من مناقشة ملفهم في ثالث جلسة بعد شهرأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.