حوادث
حملات ضد مبحوث عنهم بالجديدة
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، بدرب الحجار، من إيقاف مروج مخدرات، في حالة تلبس. كما أوقفت عناصر فرقة محاربة العصابات، مروجا آخر بحي “درب غلف”، متلبسا بحيازة “القرقوبي” وأطاحت بشاب لتورطه في جناية السرقة الموصوفة بعدما صدرت في حقه مذكرةأكمل القراءة »
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