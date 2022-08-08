حوادث
ثامن تأجيل لمحاكمة البرلماني الفايق
تعذر على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، إتمام الاستماع إلى شهود ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب، لكثرة عددهم والوضع الصحي لرئيسها البرلماني التجمعي رشيد الفايق. وأجلت البت في ملفه ومن معه والاستماع لنحو 30 منهم، إلى شتنبر المقبل. واستمعت في 9 ساعات ل10أكمل القراءة »
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