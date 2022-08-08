بانوراما
التسمم الغذائي يؤدي إلى الموت
الدكتور الزغاري قال إن الأسماك عرضة لتكاثر “السالمونيلا” أكد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية والرياضة أن الإصابة بالتسمم الغذائي يمكن أن تؤدي إلى الموت في بعض الحالات، مشددا على أهمية الإسراع بعلاجه. وقال الدكتور الزغاري إنه من الضروري الانتباه إلى المأكولات التي يتم تناولها خلالأكمل القراءة »
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