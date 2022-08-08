بانوراما
قبعات القش لموضة جذابة
تعتبر القبعات الصيفية الأنيقة من العناصر الأساسية لقضاء العطلة الصيفية، كما لا تقل أهمية عن باقي القطع التي يتم اقتناؤها مثل النظارات الشمسية وملابس السباحة والصنادل وغيرها. ويقول المختصون في الموضة إن القبعات الصيفية من القطع المثالية لترسيخ ملابس الصيف وإضفاء لمسة جذابة عليها، سواء كان ذلكأكمل القراءة »
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