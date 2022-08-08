بانوراما
عانينا كثيرا من التنقلات بإفريقيا
هيدامو… الأسمر الأنيق 7 الحسن الثاني منحنا 7 آلاف درهم بعد هزم البنزرتي عبد الله هيدامو ابن العنق بالبيضاء، سطع نجمه في نجم الشباب، قبل أن يصبح أيقونة بالجيش الملكي، بعد أن تشبث به المدرب الراحل المهدي فاريا، ليحقق معه جميع الألقاب، ما عبد الطريق له فيأكمل القراءة »
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