الرياضة
مستقبـل غامـض لرجـاء بنـي مـلال
المكتب المسير على عتبة تقديم استقالته وبورديف مدربا للفريق تتقاطر على مكتب رجاء بني ملال، شكايات لاعبين غادروا الفريق بعد انتهاء عقودهم، إذ يلتمسون من رئيس النادي تسوية مستحقاتهم المالية، التي مازالت بذمة الفريق. وينتظر أن يقدم أعضاء النادي استقالة جماعية بعد أن عجز النادي عن توفيرأكمل القراءة »
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