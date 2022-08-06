بانوراما
الحمام طقس لابد منه
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 6 لا يمكن أن تكتمل مراسيم حفل الزفاف دون طقس الحمام التقليدي المغربي، الذي مازال يفرض نفسه بقوة ضمن البرنامج الاحتفالي، مع مواكبته لكثير من مظاهر التطور والعصرنة. وقبل يوم من تنظيم طقس الحناء أو تنظيم حفل الزفاف يحدد أهل العروس موعد الحمام،أكمل القراءة »
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