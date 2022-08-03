حوادث
السراح لـ”ولد الفشوش” بالصويرة
المتهم سبق أن أدانته المحكمة بسنتين حبسا لتخريبه عرسا متعت غرفة الجنح الاستئنافية التنقلية بالمحكمة الابتدائية، نهاية الأسبوع الماضي، “ولد الفشوش”، الذي سبق أن تورط في تخريب عرس بالصويرة، بالسراح المؤقت وكفالة قيمتها 10 آلاف درهم. ويأتي هذا القرار أسبوعا بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية المتهم نفسهأكمل القراءة »
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