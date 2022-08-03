خاص
هزالة بالغرفة الثانية
تباينت تقييمات الفرق والمجموعات البرلمانية من حصيلة دورة أبريل 2022، حسب الأغلبية والمعارضة، وشكلت مناسبة تقييم الحصيلة، فرصة أمام برلمانيي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لمحاكمة الأداء الحكومي في علاقته بالمؤسسة التشريعية. وقال لحسن نازهي، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، إن عناوين كبرى في البرنامج الحكومي، لمأكمل القراءة »
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