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خاص

هزالة‭ ‬بالغرفة‭ ‬الثانية

منذ 16 ثانية
لحسن‭ ‬نازهي
تباينت‭ ‬تقييمات‭ ‬الفرق‭ ‬والمجموعات‭ ‬البرلمانية‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬دورة‭ ‬أبريل‭ ‬2022،‭ ‬حسب‭ ‬الأغلبية‭ ‬والمعارضة،‭ ‬وشكلت‭ ‬مناسبة‭ ‬تقييم‭ ‬الحصيلة،‭ ‬فرصة‭ ‬أمام‭ ‬برلمانيي‭ ‬الكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل،‭ ‬لمحاكمة‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬علاقته‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬التشريعية‭.‬ وقال‭ ‬لحسن‭ ‬نازهي،‭ ‬منسق‭ ‬مجموعة‭ ‬الكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬بالغرفة‭ ‬الثانية،‭ ‬إن‭ ‬عناوين‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي،‭ ‬لم‭أكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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