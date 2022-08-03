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حوادث

خبرة طبية لقاتل شرطي بالحسيمة

منذ 17 ثانية
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه قاتل شرطي بالمدينة، لإجراء خبرة طبية عليه. وحكمت هيأة المحكمة حكما تمهيدا في الملف يقضي بإجراء خبرة طبية ثلاثية على المتهم يعهد بها إلى مدير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية “لازاري “بوجدة، والذي عليه انتدابأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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