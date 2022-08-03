حوادث
خبرة طبية لقاتل شرطي بالحسيمة
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه قاتل شرطي بالمدينة، لإجراء خبرة طبية عليه. وحكمت هيأة المحكمة حكما تمهيدا في الملف يقضي بإجراء خبرة طبية ثلاثية على المتهم يعهد بها إلى مدير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية “لازاري “بوجدة، والذي عليه انتدابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا