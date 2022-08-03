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مجتمع

الوقاية تنقذ قطة بطنجة

منذ 37 ثانية
تدخلت عناصر الوقاية المدنية بطنجة، الأحد الماضي، لإنقاذ قطة من موت محقق، بعد أن ظلت عالقة بشجرة عملاقة وسط حي المرس أشناد بالمدينة، دون أكل ولا شرب لحوالي أسبوع كامل. وعند الوصول إلى المكان الذي علقت فيه القطة، بدأ رجل الوقاية المدنية في مداعبتها حتى لا يثيرأكمل القراءة »

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منذ 37 ثانية


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