بانوراما
“مارينا سمير”… فضاء السياحة الفاخرة
يضم فندقا من فئة خمسة نجوم وشققا للكراء هو واحد من أربعة شواطئ بعمالة المضيق الفنيدق رفع علامة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وكذا المؤسسة الدولية للتربية البيئية. لذلك فلا غرابة أن يكون وجهة مفضلة للمصطافين من “عينة خاصة” من عشاق السياحةأكمل القراءة »
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