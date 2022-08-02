الصباح الثـــــــقافـي
مهرجـان أحيـدوس فـي غشـت
ندوة بعين اللوح وتكريم عدد من الفنانين الأمازيغ أعلنت جمعية ثايمات لفنون الأطلس عن تنظيم فعاليات الدورة 21 للمهرجان الوطني لفن أحيدوس، خلال الفترة بين 5 و 7 غشت المقبل بعين اللوح، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وبشراكة مع فعاليات أخرى، في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفةأكمل القراءة »
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