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الصباح الثـــــــقافـي

مهرجـان أحيـدوس فـي غشـت

منذ دقيقتين
ندوة بعين اللوح وتكريم عدد من الفنانين الأمازيغ أعلنت جمعية ثايمات لفنون الأطلس عن تنظيم فعاليات الدورة 21 للمهرجان الوطني لفن أحيدوس، خلال الفترة بين 5 و 7 غشت المقبل بعين اللوح، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وبشراكة مع فعاليات أخرى، في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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