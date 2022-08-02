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بانوراما

حضور اليهود بوادي درعة

منذ 46 ثانية
A picture dated circa 1946 shows a cobbler working in the Mellah, which was the Jewish quarter of Marrakesh. AFP PHOTO / AFP PHOTO / -
المؤثرات اليهودية في الأنساق الأمازيغية 2 اختار الباحث لحسن أيت الفقيه، المهووس بالغوص في تاريخ الجنوب الشرقي للمغرب، الاهتمام بالتراث الثقافي ذي السمة اليهودية بجبال الأطلس الكبير، والبحث في البصمة اليهودية في الطقوس التي حافظ عليها الدهر هناك.  ويرى أيت الفقيه أن الاهتمام بالموضوع يندرج في إطار العنايةأكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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