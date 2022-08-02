مجتمع
بقعة سياحية تفجر جدلا بالصويرة
أوقف باشا الصويرة، الخميس الماضي، أشغال تهيئة بقعة سطحية مقابل إحدى الوحدات الفندقية على الشريط الساحلي. وكشفت مصادر متطابقة ل»الصباح» أن موضوع الأشغال بالموقع المذكور فجر جدلا بين بعض الفعاليات المدنية والمنتخبين، بعد أن حصل صاحب الوحدة الفندقية على موافقة لجنة تدبير الشواطئ، التي تضم متدخلين منأكمل القراءة »
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