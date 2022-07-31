دول تبارك للملك عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الحاكمة العامة لكندا، ماري ماي سيمون، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعربت الحاكمة العامة لكندا، في هذه البرقية، باسم الشعب الكندي، عن أطيب متميناتها لجلالة الملك وللشعب المغربي.

واغتنمت سيمون هذه المناسبة للتذكير بالأهمية البالغة التي توليها كندا للروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين والشعبين، و”لتعاوننا من أجل تحقيق الاستقرار”.

كما أبرزت أن هذه السنة تصادف الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كندا والمملكة المغربية، مرحبة بمتانة واستدامة هذه العلاقات.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس دي سوزا، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب البرتغالي، عن أحر تهانيه ومتمنياته بالسعادة لجلالة الملك، وبالتقدم والازدهار للشعب المغربي.

وقال الرئيس البرتغالي إنه “في هذا اليوم الخاص بالنسبة للمملكة المغربية، أجدد التزامي بمواصلة توطيد وتطوير روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وشعبينا في كافة أبعادها”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو.

وأعربت الرئيسة الهندية، في هذه البرقية، بإسم الحكومة والشعب الهنديين، وباسمها الخاص، عن أحر تهانئها لجلالة الملك وللحكومة وللشعب المغربي الصديق.

وأكدت، بهذه المناسبة، أن الهند والمغرب تربطهما علاقات ودية وطيدة تسمها روابط شخصية متجذرة.

وأشارت الرئيسة الهندية إلى أن التعاون بين البلدين تميز بالتنوع خلال السنوات الأخيرة، ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، معبرة عن ثقتها في أن تواصل العلاقات الثنائية ازدهارها في المستقبل.

كما عبرت، بهذه المناسبة، عن متمنياتها بموفور الصحة والهناء لجلالة الملك، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي الصديق.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية كوريا، يون سوك يول، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين.

وعبر الرئيس الكوري، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لجلالة الملك وللشعب المغربي، وأطيب المتمنيات لجلالته بموفور الصحة والتوفيق، وللمملكة المغربية بدوام الرخاء .

وأكد أنه “بمناسبة الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا والمملكة المغربية، أتمنى أن تواصل علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا تطورها خلال السنوات المقبلة، وأن تتوطد كذلك أواصر الصداقة بين شعبينا”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية التشيك، ميلوس زيمان.

وأعرب الرئيس التشيكي، في هذه البرقية، عن أصدق تهانيه ومتمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة، وللشعب المغربي بالمزيد من السلم والرخاء والازدهار.

كما أشاد الرئيس التشيكي بالعلاقات الودية العريقة، التي تجمع البلدين، معربا عن يقينه بأن تواصل تطورها بنجاح.