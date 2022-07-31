التهاني تتقاطر على الملك بمناسبة عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب أردوغان، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب التركي، عن أصدق التهاني لجلالة الملك وللشعب المغربي الشقيق والصديق، مجددا التأكيد على رغبته في مواصلة تطوير العلاقات الودية القائمة بين البلدين، “بفضل إرادتنا وجهودنا المشتركة، بما يساهم بشكل قوي في تعزيز السلم والاستقرار والطمأنينة بمنطقتنا”.

كما جدد الرئيس التركي، بالمناسبة، الإعراب عن أطيب متمنياته بموفور الصحة والرفاه لجلالة الملك، وبالازدهار والرخاء للشعب المغربي الصديق والشقيق.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية البرازيل الفيدرالية، جايير بولسونارو.

وأعرب بولسونارو، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدقها لجلالة الملك، وكذا عن أطيب المتمنيات بالصحة والرفاه والازدهار للأسرة الملكية والشعب المغربي.

وجدد بولسونارو، بهذه المناسبة، التزامه “بمواصلة العمل من أجل تعميق الصداقة والشراكة بين شعبينا وبلدينا”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سهلى ورق زودي.

وعبرت الرئيسة الإثيوبية، في هذه البرقية، باسمها وباسم الشعب والحكومة الإثيوبيين، عن أحر تهانئها وأطيب متمنياتها بالرفاه لجلالة الملك، وبالتقدم والازدهار للشعب المغربي.

وبهذه المناسبة، أعربت ورق زودي عن يقينها بأن العلاقات الودية بين إثيوبيا والمغرب ستواصل تطورها بشكل مطرد.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

ومما جاء في برقية الرئيس الموريتاني “بمناسبة ذكرى عيد العرش في بلدكم الشقيق، يسرني أن أعبر لجلالتكم، باسمي شخصيا، وباسم حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن أصدق التهاني، متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني، بمناسبة ذكرى اعتلاء أخي صاحب الجلالة عرش المملكة المغربية الشقيقة، أن أرسل إليكم وإلى الشعب المغربي الشقيق أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية”.

وأضاف الرئيس المصري ” وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين بلدينا الشقيقين، مؤكدا حرصنا الكامل على دفع العلاقات الاستراتيجية الراسخة والممتدة على مدار التاريخ بين مصر والمغرب في مجالات كثيرة إلى آفاق أوسع وأرحب، بما يحقق النفع لشعبينا الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية”.

وتابع بالقول “أخي صاحب الجلالة، وإذ أجدد لكم خالص التهاني لأتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والرقي في ظل قيادتكم الرشيدة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل المملكة الإسبانية الملك فيليبي السادس.

وعبر الملك فيليبي السادس، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الحكومة والشعب الإسبانيين، عن تهانئه الحارة لجلالة الملك.

وأكد العاهل الإسباني أنه “انطلاقا من الإرادة المشتركة للاستمرار معا في تعزيز علاقات الصداقة التي تميز بلدينا، أعرب عن متمنياتي بالرفاه والرخاء للشعب المغرب الصديق والعزيز، كما أجدد لكم التعبير عن أطيب متمنياتي بالسعادة والرفاه لجلالتكم وللأسرة الملكية “.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب الجلالة الإمبراطورية ناروهيتو، إمبراطور اليابان.

وأعرب إمبراطور اليابان، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته بالرفاه لجلالة الملك، وبالازدهار للأمة المغربية.