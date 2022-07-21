حوادث
8 سنوات لمغتصب النساء بأزمور
من ذوي السوابق القضائية توبع أمام جنايات الجديدة في حالة اعتقال بالاغتصاب والسرقة الموصوفة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة جانح من ذوي السوابق، وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية الاغتصاب والسرقة الموصوفة. وجاء إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور،أكمل القراءة »
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