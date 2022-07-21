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حوادث

إيقاف “مخازني” يبيع “الخطافات” للمهاجرين

منذ دقيقتين
أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أخيرا، شخصين، أحدهما عنصر في جهاز القوات المساعدة، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، للاشتباه في تورطهما في ترويج وبيع أدوات ومعدات للمرشحين للهجرة غير النظامية بهدف استخدامها في عملية التسلق والاقتحام الجماعي للأسوار المعدنية والحواجز الحدودية الفاصلة بين المغرب وسبتة المحتلة. وكشفت مصادرأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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