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حوادث

تأييد إدانة مسؤول سابق بولاية مراكش

منذ دقيقتين
رفضت محكمة النقض، خلال جلستها المنعقدة بحر الأسبوع الماضي، طعنا تقدم به دفاع رئيس سابق لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، ضد الحكم الصادر في حقه ابتدائيا واستئنافيا، في قضية رشوة. وقضت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أواخر يناير 2020، بإدانة المعني بالأمر، بست سنوات سجناأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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