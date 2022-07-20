الصباح الفني
انطلاق أشغال المسرح الكبير بأكادير
رصد له غلاف مالي يقدر بـ 250 مليون درهم أعطى مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، انطلاق أشغال المسرح الكبير بأكادير، رفقة عزيز أخنوش، رئيس الجماعة الترابية لأكادير ووالي الجهة ورئيس مجلس جهة سوس ماسة. ورصد لإنجاز المشروع غلاف مالي يقدر ب 250 مليون درهم وفي مدة تصل إلى ثلاثينأكمل القراءة »
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