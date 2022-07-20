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الصباح الفني

انطلاق‭ ‬أشغال‭ ‬المسرح‭ ‬الكبير‭ ‬بأكادير

منذ دقيقة واحدة
يصنف‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬للمسارح‭  (‬خاص‭)‬
رصد‭ ‬له‭ ‬غلاف‭ ‬مالي‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬درهم أعطى‭ ‬مهدي‭ ‬بنسعيد،‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬انطلاق‭ ‬أشغال‭ ‬المسرح‭ ‬الكبير‭ ‬بأكادير،‭ ‬رفقة‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الجماعة‭ ‬الترابية‭ ‬لأكادير‭ ‬ووالي‭ ‬الجهة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬جهة‭ ‬سوس‭ ‬ماسة‭.‬ ورصد‭ ‬لإنجاز‭ ‬المشروع‭ ‬غلاف‭ ‬مالي‭ ‬يقدر‭ ‬ب‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬وفي‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثين‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة


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