الرياضة
الحسنية يقيل السكتيوي
انتقادات لسيدينو بسبب تكاليف فسخ عقود مدربين من جانب واحد أقال حسنية أكادير لكرة القدم المدرب عبد الهادي السكتيوي، من جانب واحد، أول أمس (الاثنين). وأفاد بلاغ صادر عن النادي عقب نهاية اجتماع مكتبه المديري أن مسؤولي الفريق ” في طور التفاوض الودي لفك الارتباط مع مدرب الفريق الأول عبدأكمل القراءة »
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