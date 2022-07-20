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وطنية

منذ 20 دقيقة
‭ ‬برلمانيون‭ ‬طالبوا‭ ‬بتوضيحات‭ ‬حول‭ ‬وضعية‭ ‬الطاقة‭    (‬أرشيف‭)‬
المحروقات‭ ‬تشعل‭ ‬حربا‭ ‬في‭ ‬البرلمان ليلى‭ ‬بنعلي‭ ‬للصباح: الشركات‭ ‬لا‭ ‬تربح‭ ‬3‭ ‬دراهم‭ ‬في‭ ‬اللتر استعرت‭ ‬حرب‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بين‭ ‬منتقد‭ ‬لجشع‭ ‬الشركات‭ ‬المستوردة‭ ‬لهذه‭ ‬المادة‭ ‬الحيوية،‭ ‬لتحقيقها‭ ‬أرباحا‭ ‬خيالية،‭ ‬وبين‭ ‬مدافع‭ ‬عنها‭ ‬وإرجاع‭ ‬سبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬تقلبات‭ ‬السوق‭ ‬الدولية‭ ‬وتداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وبين‭ ‬رأي‭أكمل القراءة »


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منذ 20 دقيقة


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