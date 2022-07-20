المحروقات تشعل حربا في البرلمان ليلى بنعلي للصباح: الشركات لا تربح 3 دراهم في اللتر استعرت حرب أسعار المحروقات في مجلس النواب، بين منتقد لجشع الشركات المستوردة لهذه المادة الحيوية، لتحقيقها أرباحا خيالية، وبين مدافع عنها وإرجاع سبب ارتفاع الأسعار إلى تقلبات السوق الدولية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبين رأيأكمل القراءة »
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