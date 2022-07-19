الرياضة
الحرارة تلغي معسكر الوداد بإفران
الفريق يتجه نحو فسخ عقد السيودي وإعارة أبو الفتح ألغت حرارة الطقس، معسكر الوداد بإفران، استعدادا لمواجهة الفتح، غدا (الأربعاء)، لحساب نصف نهائي كأس العرش. وذكر مصدر مطلع أن وليد الركراكي، مدرب الوداد، سيكتفي بخوض حصتين تدريبيتين بالمركب الكبير للعاصمة العلمية، قبل المباراة الحاسمة، التي تجمعه غدا بأشبال المدرب جمالأكمل القراءة »
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