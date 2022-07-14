اذاعة وتلفزيون
“المكتوب” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الخميس)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و50 دقيقة، على موعد مع حلقة من مسلسل “المكتوب”، من تأليف فاتن يوسفي وإخراج علاء أكعبون. وشارك في العمل، والذي عرض لأول مرة رمضان الماضي، ثلة من الممثلين، ويتعلق الأمر بأمين الناجي، ومريم الزعيمي وهند بنجبارة ودنيا بوطازوتأكمل القراءة »
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