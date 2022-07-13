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عياش في “العين بالعين” انتهى الفنان رامي عياش من تصوير مشاهده بمسلسل “العين بالعين” من تأليف سلام الكسيري وإخراج راندا علم وبطولة سيرين عبد النور. وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال المكونة من 15 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية. وطرح رامي عياش أغنية بعنوان “أنت لي” وهي من كلمات عليأكمل القراءة »
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