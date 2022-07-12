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الصباح الفني

غيث‭ ‬تطلق‭ “‬تامغرا‭”‬

منذ 12 ثانية
كريمة‭ ‬غيث‭ (‬خاص‭)‬
عادت‭ ‬المغنية‭ ‬كريمة‭ ‬غيث‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬تامغرا‭”‬،‭ ‬طرحتها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ “‬يوتوب‭”.‬ واختارت‭ ‬غيث‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬الأغنية‭ ‬بين‭ ‬الدارجة‭ ‬والأمازيغية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز،‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهد‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب،‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬تقاليد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعراس‭ ‬الأمازيغية‭.‬ وشاركت‭ ‬غيث‭ ‬الخبر‭ ‬مع‭ ‬متابعيها‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭أكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية



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