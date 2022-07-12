الصباح الفني
غيث تطلق “تامغرا”
عادت المغنية كريمة غيث إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة تحمل عنوان “تامغرا”، طرحتها على قناتها الخاصة “يوتوب”. واختارت غيث أن تجمع في الأغنية بين الدارجة والأمازيغية، مع التركيز، خلال تصوير مشاهد الفيديو كليب، على بعض تقاليد الاحتفال بالأعراس الأمازيغية. وشاركت غيث الخبر مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلأكمل القراءة »
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