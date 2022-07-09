الرياضة
انتهاء عقود 14 لاعبا بالسوالم
يعاني شباب السوالم أزمة، بسبب انتهاء عقود 14 لاعبا، غادروا مباشرة بعد خوض مباراة الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول. وودع شباب السوالم رياض إيدبوكيكين والغامبي جبريل سيلا العائدين إلى الرجاء، وأشرف رمزي وأسامة الكارح العائدين إلى الفتح، وسفيان حريس وعمر بوطيب اللذين وقعا لستة أشهر. وانتهت أيضا عقود خالدأكمل القراءة »
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