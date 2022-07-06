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الرياضة

بيدروس: حرقنا العديد من المراحل

منذ 8 دقائق
مدرب المنتخب النسوي قال إنه مستعد لمواصلة التحدي كشف رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني النسوي، أنه من الجيد بدء المنافسة بفوز، والاستمرار على المنوال نفسه، والسعي نحو كسب جميع مباريات دور المجموعات، مضيفا أن الجميع مستعد لمواصلة العمل وتحقيق الفوز. وأكد بيدروس في الندوة الصحافية التي عقدها، أول أمس (الاثنين)،أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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