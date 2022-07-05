الرياضة
ثورة في مسابقات “كاف”
إطلاق العصبة الممتازة بقيمة 100 مليون دولار والسوبر الإفريقي والعصبة النسوية بالمغرب أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، القرارات المتخذة في اجتماع المكتب التنفيذي، أول أمس (الأحد) بالرباط، على هامش كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، التي يحتضنها المغرب إلى غاية 23 يوليوزالجاري. وعرف الاجتماع الحضور المتأخرأكمل القراءة »
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