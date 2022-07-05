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الرياضة

طائرة “الكوديم” تفوز بالازدواجية

منذ 19 ثانية
فاز النادي المكناسي للكرة الطائرة، أول أمس (الأحد)، بكأس العرش، على حساب الجيش الملكي بثلاثة أشواط لواحد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بالقاعة المغطاة بمركب محمد الخامس بالبيضاء. وتميزت المباراة بالندية بين الفريقين، قبل أن يحسمها لاعبو النادي المكناسي لصالحهم. وصرح إسماعيل موجود، مدرب النادي المكناسي للكرة الطائرة، “قدمناأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية



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