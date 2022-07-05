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الرياضة

منخرطون يطالبون بافتحاص مالية “الطاس”

منذ 19 ثانية
راسلوا الجامعة عبر محام وهددوا بالتصعيد طالب منخرطو الاتحاد البيضاوي، النازل إلى الهواة، بافتحاص مالية الفريق، بسبب الشبهات التي طالت تدبيرها في الفترة الأخيرة. وراسل مجموعة من منخرطي “الطاس”، الجمعة الماضي، جامعة كرة القدم، من أجل افتحاص مالية الفريق، قبل عقد النادي لجمعه العام، المزمع عقده مستقبلا. وأشار منخرطو “الطاس”أكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية



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