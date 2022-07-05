الرياضة
منخرطون يطالبون بافتحاص مالية “الطاس”
راسلوا الجامعة عبر محام وهددوا بالتصعيد طالب منخرطو الاتحاد البيضاوي، النازل إلى الهواة، بافتحاص مالية الفريق، بسبب الشبهات التي طالت تدبيرها في الفترة الأخيرة. وراسل مجموعة من منخرطي “الطاس”، الجمعة الماضي، جامعة كرة القدم، من أجل افتحاص مالية الفريق، قبل عقد النادي لجمعه العام، المزمع عقده مستقبلا. وأشار منخرطو “الطاس”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا