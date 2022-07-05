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الرياضة

آسفي يودع خابا

منذ 18 ثانية
اللاعب قال إنه قضى فترة جيدة في الفريق أقام أولمبيك آسفي، مساء أول أمس (الأحد)، حفلا بسيطا، لتوديع لاعبه حمزة خابا، المنتقل إلى العربي الكويتي. وتم تنظيم الحفل بمقر إقامة الفريق، أثناء دخوله مرحلة التركيز التي تسبق مباراته الأخيرة في الموسم أمام شباب السوالم، بحضور عبد الرحيم حنان، رئيس الفريق،أكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية



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