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الرياضة

الجيش يخطف بطاقة كأس “كاف”

منذ 8 دقائق
ضمن مشاركته في المسابقة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي خطف الجيش الملكي بطاقة المشاركة في مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب الفوز على أولمبيك خريبكة بهدف لصفر، أول أمس (السبت) بالملعب البشير بالمحمدية، لحساب الدورة الأخيرة من منافسات البطولة. وكسب الفريق العسكري معركة المركز الثالث في آخر لحظة، رافعاأكمل القراءة »


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