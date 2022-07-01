اذاعة وتلفزيون
“ذاكرة الحب” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني “ذاكرة الحب”. ويعرف الفيلم الذي يعد من أعمال المخرجة صفاء بركة، مشاركة مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر بدنيا بوطازوت وأسامة البسطاوي وربيع القاطي وصفاء حبيركو، وآخرين، علما أنه من إنتاجات 2017. وتدور أحداث الفيلم، حول امرأة تدعى “مريم”أكمل القراءة »
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