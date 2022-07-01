حوادث
البرلماني الفايق يقضي العيد في السجن
يقضي البرلماني التجمعي رشيد الفايق، عيد الأضحى بسجن بوركايز، بعدما أبقت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس عليه رهن الاعتقال، ورفضها لخامس مرة ملتمس الدفاع بتسريحه وستة معتقلين آخرين، بينهم سكرتيرته الخاصة وشقيقه جواد رئيس مجلس عمالة فاس وتقني بجماعة أولاد الطيب وعون سلطة. وأخرت محاكمته ومن معه إلى زوال 12أكمل القراءة »
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