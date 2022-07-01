حوادث
البراءة لمسيرة شركة
برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أول الثلاثاء، مسيرة شركة من الناظور توبعت في حالة سراح مقابل كفالة، من تهم «المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وفي التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها وفي تزييف طابع وطني واستعماله». وأنكرت المتهمة استيلاءها على 673 مليون سنتيم بطرق احتيالية بتواطؤ معأكمل القراءة »
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