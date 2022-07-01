حوادث
اعتقال متحرش بفرنسية
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء الماضي، متابعة شخص في عقده الرابع، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن، بتهمة التحرش الجنسي بمواطنة فرنسية. وأحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الموقوف، نهاية الأسبوع الماضي، على النيابة العامة بابتدائية مراكش، في حالة اعتقال، على خلفية شكاية تقدمت بها مواطنة فرنسيةأكمل القراءة »
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