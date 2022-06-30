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الرياضة

بنبلة يعزز الفتح لخمسة مواسم

منذ 9 ثواني
تعاقد الفتح الرياضي مع نصر الدين بنبلة، لاعب فريق التكوين المهني، من أجل تعزيز فريق الأمل الموسم الرياضي المقبل، للمنافسة على بطاقة الصعود إلى القسم الوطني الثاني الاحترافي. وعلمت “الصباح”، أن الفريق الرباطي تعاقد مع بنبلة لخمسة مواسم قابلة للتجديد، وأنه يسعى إلى منحه فرصة التألق مع فريق الأمل، قبلأكمل القراءة »


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منذ 9 ثواني



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