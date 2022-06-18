اذاعة وتلفزيون
موحجة وأهمية الابتسامة
تحدث الممثل عدنان موحجة إلى متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” بنبرة فيها كثير من التفاؤل والطاقة الإيجابية، إذ أكد أهمية الابتسامة في حياتنا والتي لا يمكن تقديرها بثمن. وكتب موحجة لمتابعيه قائلا “ليكن وجهك باسما وكلامك لينا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة. ابتسم”. يشار إلى أن عدنان موحجة أطلأكمل القراءة »
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