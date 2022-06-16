الأولى
حكم بإفراغ مقبرة من موتاها!
كشف عبد الحق شفيق، البرلماني عن دائرة عين الشق بالبيضاء وعضو مجلس المقاطعة، خيوط مخطط يروم إفراغ مقبرة سيدي مسعود الموجودة في تراب المقاطعة المذكورة، بعدما تمكن مقاولون من الحصول على وثائق لحيازة أرض من دائرة أملاك الأوقاف. وأوضح شفيق خلال مداخلته على هامش عرض المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، إبانأكمل القراءة »
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