حوادث
اعتقال مروج أجهزة للغش بسطات
تفاعل الأمن مع إعلانات مكن من وضع حد لمخططاته تحيل، اليوم (الأربعاء)، عناصر الشرطة القضائية الولائية بأمن سطات على النيابة العامة بابتدائية المدينة، مشتبها في ترويجه أجهزة إلكترونية تستعمل في عمليات الغش خلال الامتحانات. وحسب مصادر «الصباح»، تمكنت العناصر سالفة الذكر، بعد ظهر أول أمس (الاثنين)، من إلقاء القبض علىأكمل القراءة »
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