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حوادث

ترويج المخدرات يطيح بعرافة

منذ دقيقة واحدة
تستقبل زبناءها ببيتها للتمويه ومداهمة مكنت من ضبط كميات من الحشيش و”الماحيا” أنهت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، أنشطة إجرامية لأربعينية متورطة في الاتجار في المخدرات ومسكر «الماحيا». وحسب مصادر «الصباح»، تم إيقاف المشتبه فيها الأم لطفلين والمطلقة والتي يوجد زوجها في السجن، بعدأكمل القراءة »


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