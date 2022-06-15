حوادث
رفع عقوبة متهم بالقتل بالجديدة
المحكمة كيفت التهمة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الحكم الصادر ابتدائيا في حق قاتل غريمه، وحكمت عليه بـ25 سنة سجنا، بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن أدين ابتدائيا ب15 سنة سجنا. وجاء قرار الغرفة اثر استئناف الوكيل العامأكمل القراءة »
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