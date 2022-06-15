الصباح الفني
بلعياشي يعود بـ”نتيا”
عاد المغني نعمان بلعياشي، الجمعة الماضي، إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة طرحها على “يوتوب” تحمل عنوان “نتيا”. وتعامل نعمان بلعياشي في جديده الفني، الذي تكلف بتلحينه بنفسه، مع محمد المغربي على مستوى الكلمات، فيما أشرف على توزيعها موسيقيا طارق الحجيلي ومادارا، علما أن بلعياشي اختار تصوير جديده على طريقة فيديوأكمل القراءة »
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